За многолетнее растление несовершеннолетней задержан 50-летний житель Ломоносовского района

По информации ivbg.ru, 12 января в полицию обратилась жительница Ленинградской области. По ее словам, последние два года 50-летний мужчина вступал в интимную связь с ее 14-летней племянницей в частном доме в деревне Велигонты Ломоносовского района.

Женщина рассказала, что, когда девочку впервые растлили, ей было всего 12 лет. После этого 50-летний мужчина неоднократно вступал в интимную связь с несовершеннолетней.

Подозреваемого задержали в тот же день. Известно, что ранее он был судим и проходил лечение в психиатрической больнице. Решается вопрос об уголовном деле.