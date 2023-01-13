Сбер: более 30 тысяч часов парковки в Петербурге оплатили в новогодние праздники автомобилисты

Более трёх миллионов рублей за 30 тысяч часов парковки – такую статистику озвучила пресс служба Сбера, проанализировав транзакции автомобилистов в Северной столице в новогодние каникулы.

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Традиционно в праздники люди целыми семьями, с друзьями и гостями из других городов выбираются на прогулки по Петербургу, в том числе на своих автомобилях. Поэтому мы зафиксировали среднемесячный объём оплаты парковок уже за первые восемь дней нового года».

Всего за полтора года работы сервиса по оплате городских парковок через банк зафиксировано свыше 200 тысяч операций на сумму более 36 млн рублей.