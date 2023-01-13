Как сообщает «Патрульный Петербурга», 12 января в дежурную часть обратился мужчина с сообщением о том, что еще 10 января к нему пришли чинить стиральную машину в квартиру дома на улице Добровольцев в Санкт-Петербурге.

Некий «Павел» представился ремонтником. После того, как он закончил свою работу, заявитель обнаружил, что у него пропали два травматических пистолета.

На момент подготовки публикации правоохранительные органы разыскивают подозреваемого в краже. Видеонаблюдение просмотрено, приметы известны.