Как сообщает «Патрульный Петербурга», 12 января в дежурную часть обратился мужчина с сообщением о том, что еще 10 января к нему пришли чинить стиральную машину в квартиру дома на улице Добровольцев в Санкт-Петербурге.
Некий «Павел» представился ремонтником. После того, как он закончил свою работу, заявитель обнаружил, что у него пропали два травматических пистолета.
На момент подготовки публикации правоохранительные органы разыскивают подозреваемого в краже. Видеонаблюдение просмотрено, приметы известны.
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17.10.2022 2398