Ремонтник стиральной машины разыскивается за кражу двух пистолетов из квартиры в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает «Патрульный Петербурга», 12 января в дежурную часть обратился мужчина с сообщением о том, что еще 10 января к нему пришли чинить стиральную машину в квартиру дома на улице Добровольцев в Санкт-Петербурге.

Некий «Павел» представился ремонтником. После того, как он закончил свою работу, заявитель обнаружил, что у него пропали два травматических пистолета.

На момент подготовки публикации правоохранительные органы разыскивают подозреваемого в краже. Видеонаблюдение просмотрено, приметы известны.

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17.10.2022 2398
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