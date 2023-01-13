В Петербурге на неделю закрывают небо для беспилотников

Летать можно только при наличии разрешения.

В Северной столице с 13 по 19 января закрывается небо для пользования беспилотниками — сообщают «Невские новости».

Пользоваться дронами можно только при получении соответствующего разрешения.

Использовать воздушное пространство можно лишь в соответствии с установленными нормативами. От вас потребуется подача представления на установление режима, подача ЭКР, но только при наличии согласования.

Воздушное пространство над Петербургом временно закрыто, и без согласования запускать летательные аппараты нельзя.

Ранее стало известно, что приложение Сбербанка перестанет работать на ряде устройств с 16 января.