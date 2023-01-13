Приложение Сбербанка перестанет работать на ряде устройств с 16 января

Соответствующее уведомление клиентам банка придет по СМС.
Как пишет «Комсомольская правда», некоторые пользователи приложения «Сбербанка» могут столкнуться с проблемами в работе онлайн-банкинга на своих смартфонах с 16 января 2023 года.
Для того, чтобы избежать этого, необходимо будет обновить приложение. Напоминание об этом придёт на телефон пользователя.
В Сбере пояснили, что отключение коснется только небольшого количества клиентов, и смс-сообщения о необходимости обновить приложение направлены только клиентам с самыми устаревшими версиями.
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