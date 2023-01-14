В Тосно задержана женщина, причастная к обману пенсионерки на 100 тысяч рублей и €10 тысяч

По информации ivbg.ru, 13 января на улице Урицкого в Тосно задержана 29-летняя жительница Колпино. Ее подозревают в причастности к обману 85-летней петербурженки в ноябре 2022 года.

Пенсионерке по телефону сообщили о том, что ее родственница якобы попала в ДТП, а чтобы избежать ответственности, нужны были деньги. Пострадавшая передала курьеру 100 тысяч рублей и €10 тысяч.

Заведено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемая изолирована в камере на двое суток, решается вопрос об избрании меры пресечения.