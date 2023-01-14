По информации ivbg.ru, 13 января в квартире дома на улице Столичной в Кудрово задержан 25-летний гражданин Узбекистана в федеральном розыске.

Месяцем ранее иностранец напал с ножом на двоих соотечественников 32 лет и 31 года в помещении чайханы в переулке Бринько в Санкт-Петербурге. Младший из пострадавших позже скончался в больнице.

Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.