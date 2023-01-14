Двое напали на китайца-первокурсника в Петербурге, отобрали iPhone 11 за 70 тыс. рублей

По информации ivbg.ru, в ночь на 13 января в службу «112» позвонил мужчина и сообщил о том, что возле дома № 2 на Думской улице к нему подошел гражданин Китая и попросил вызвать помощь, поскольку у него отобрали смартфон.

Прибывшим на место полицейским 20-летний иностранец, студент-первокурсник СПбГУ, рассказал, что 13 января около 02:00 возле дома № 35 на Невском проспекте двое незнакомцев, брызнув ему в лицо из газового баллончика, отобрали у него iPhone 11 стоимостью 70,3 тыс. рублей.

Подозреваемых оперативно задержали. Ими оказались 21-летний и 17-летний местные жители. Старший из них уже судим за наркотики, а младший проходил по делу о мошенничестве.