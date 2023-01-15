Минтруд проиндексирует более 40 выплат с 1 февраля

Увеличение выплат будет выше уровня инфляции.

Об этом ведомство сообщило в своем Телеграм-канале 13 января. Индексация коснётся более 40 выплат и пособий, выплачиваемых сейчас россиянам, и составит 11,9%.

Под индексацию попадет размер:

единовременного пособия при рождении ребенка,

ежемесячного пособия по уходу за ребенком,

материнского капитала,

ежемесячной денежной выплаты ветеранам и многих других мер соцподдержки.

К примеру, материнский капитал увеличится и составит:

на первого ребенка — почти 587 тыс. рублей (на 62,5 тыс. больше, чем в 2022 году);

на второго ребенка — почти 775,6 тыс. рублей (на 82,5 тыс. рублей больше, чем в 2022 году).

Ранее Минтруд назвал прожиточные минимумы, установленные в каждом отдельном регионе России.