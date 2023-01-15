Минтруд проиндексирует более 40 выплат с 1 февраля

Увеличение выплат будет выше уровня инфляции.
Об этом ведомство сообщило в своем Телеграм-канале 13 января. Индексация коснётся более 40 выплат и пособий, выплачиваемых сейчас россиянам, и составит 11,9%.
Под индексацию попадет размер:
- единовременного пособия при рождении ребенка,
- ежемесячного пособия по уходу за ребенком,
- материнского капитала,
- ежемесячной денежной выплаты ветеранам и многих других мер соцподдержки.
К примеру, материнский капитал увеличится и составит:
- на первого ребенка — почти 587 тыс. рублей (на 62,5 тыс. больше, чем в 2022 году);
- на второго ребенка — почти 775,6 тыс. рублей (на 82,5 тыс. рублей больше, чем в 2022 году).
Ранее Минтруд назвал прожиточные минимумы, установленные в каждом отдельном регионе России.