Десятки машин пробили колеса после наезда на коварную яму на набережной Макарова в Петербурге

Водители были вынуждены менять шины, припарковавшись на обочине.
Как поделился очевидец, коварная яма на набережной Макарова при заезде на ЗСД с улицы Налично, собрала вереницу из десятков автомобилей. Все они они пробили шины фактически в одном месте.
«Очень коварная яма <…> Со слов дежурного там шиномонтажника, пострадало около 50 машин», — заявил очевидец в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.
Подобный массовый инцидент происходит в Петербурге не в первый раз. Ранее Вереница автомобилей, припаркованных у обочины с пробитыми колесами, образовалась и на Московском шоссе.
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