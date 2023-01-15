Десятки машин пробили колеса после наезда на коварную яму на набережной Макарова в Петербурге

Водители были вынуждены менять шины, припарковавшись на обочине.

Как поделился очевидец, коварная яма на набережной Макарова при заезде на ЗСД с улицы Налично, собрала вереницу из десятков автомобилей. Все они они пробили шины фактически в одном месте.

«Очень коварная яма <…> Со слов дежурного там шиномонтажника, пострадало около 50 машин», — заявил очевидец в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Подобный массовый инцидент происходит в Петербурге не в первый раз. Ранее Вереница автомобилей, припаркованных у обочины с пробитыми колесами, образовалась и на Московском шоссе.