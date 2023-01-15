В Ленобласти выявили 77 случаев заражения Covid-19 за сутки

Такие данные 15 января приводит портал «Стопкоронавирус».

Так, за прошедшие сутки в Ленобласти выявлено 77 случаев заражений коронавирусной инфекцией. Из них 5 пациентов были помещены в стационары. Летальных случаев болезни не зафиксировано.

Ранее в России был выявлен новый штамм коронавируса «кракен». При этом неизвестно, как вирус оказался в России. Пациентка, у которой выявили новую мутацию, утверждала, что не покидала даже пределов города.