Режиссер Никита Михалков по-прежнему находится в реанимации

Артист был госпитализирован больше недели назад.
В больнице, где сейчас проходит лечение режиссер Никита Михалков от тяжелой формы пневмонии и ее осложнений, подтвердили, что он остается в реанимации.
Он в реанимации, — сообщили в медучреждении РИА Новостям.
Ранее стал известен жуткий диагноз режиссера Никиты Михалкова: «Легочная ткань плавится от пневмококка».
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10.01.2023 508