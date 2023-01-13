Режиссер Никита Михалков по-прежнему находится в реанимации

Артист был госпитализирован больше недели назад.

В больнице, где сейчас проходит лечение режиссер Никита Михалков от тяжелой формы пневмонии и ее осложнений, подтвердили, что он остается в реанимации.

Он в реанимации, — сообщили в медучреждении РИА Новостям.

Ранее стал известен жуткий диагноз режиссера Никиты Михалкова: «Легочная ткань плавится от пневмококка».