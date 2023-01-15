В Волосовском районе Ленобласти автомобиль улетел в кювет

На трассе «Нарва» произошло серьезное ДТП.

В Волосовском районе Ленобласти вечером 15 января произошло серьезное ДТП — сообщает Мойка78. Легковушка улетела в кювет, а второй автомобиль остался на обочине трассы «Нарва».

ДТП случилось около деревни Озертицы вечером в воскресенье. Спасатели прибыли на место происшествия для ликвидации последствий аварии.

Сведений о состоянии участников ДТП нет.

Ранее стало известно, что десятки машин пробили колеса после наезда на коварную яму на набережной Макарова в Петербурге.