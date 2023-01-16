В Госдуме просят ГИБДД убрать с дорог заграждения-полусферы

Заменить бетонные дорожные заграждения в виде полусферы на более заметные аналоги предлагает депутат Государственной думы России Василий Власов.

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением убрать в российских городах бетонные дорожные заграждения в виде полусферы. Об этом сообщает RT.

Соответствующее предложение было направлена на имя начальника ГИБДД МВД РФ Михаила Черникова.

Власов отметил, что в зимний период, когда выпадает много снега, бетонные заграждения в виде полусферы трудно отличить от сугробов, из-за чего зачастую происходят повреждения автомобилей.

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По мнению парламентария, данные заграждения необходимо заменить на более заметные.