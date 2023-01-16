В Госдуме предложили правительству разрешить оплату услуг ЖКХ маткапиталом

Первый зампред Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой позволить семьям тратить материнский капитал на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Парламентарий напомнила, что тарифы ЖКХ были повышены после постановления кабмина от 14 ноября прошлого года.
По ее мнению, внеочередное увеличение расходов на коммунальные счета существенно сказалось на финансовом положении граждан, при этом больше всех разницу ощутили родители-одиночки, пенсионеры и многодетные семьи. Последние, подчеркнула Лантратова, начали испытывать трудности с оплатой ЖКУ и постепенно копят долги.
Так, многодетные семьи, которым необходимо просторное жилье, больше не в состоянии его обеспечивать. Депутат отметила, что ряду семей в РФ данные счета обходятся в около 100 тысяч рублей в год. По этой причине она указывает на необходимость допустить трату маткапитала на оплату ЖКХ, передает издание «Известия«.