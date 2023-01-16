В Госдуме предложили правительству разрешить оплату услуг ЖКХ маткапиталом

Первый зампред Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила с инициативой позволить семьям тратить материнский капитал на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Парламентарий напомнила, что тарифы ЖКХ были повышены после постановления кабмина от 14 ноября прошлого года.

– Предельный рост цен для всех регионов на газ, электроэнергию, снабжение водой и теплом, составляет 9%, – сказала она.

По ее мнению, внеочередное увеличение расходов на коммунальные счета существенно сказалось на финансовом положении граждан, при этом больше всех разницу ощутили родители-одиночки, пенсионеры и многодетные семьи. Последние, подчеркнула Лантратова, начали испытывать трудности с оплатой ЖКУ и постепенно копят долги.

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Так, многодетные семьи, которым необходимо просторное жилье, больше не в состоянии его обеспечивать. Депутат отметила, что ряду семей в РФ данные счета обходятся в около 100 тысяч рублей в год. По этой причине она указывает на необходимость допустить трату маткапитала на оплату ЖКХ, передает издание «Известия«.