На КАД автомобиль сбил двух человек, которые вышли из стоящей машины

ДТП произошло ночью 15 января на 21-м километре внешнего участка кольцевой дороги дороге во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 60-летний житель Металлостроя на Suzuki Grand Vitara врезался в остановившийся на магистрали Daewoo Nexia и сбил двух мужчин, которые несколькими минутами ранее вышли из машины.

От полученных травм на месте погиб пассажир Daewoo – 22-летний гражданин Узбекистана, водителя – 20-летнего соотечественника – госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело. Водитель Suzuki отпущен под подписку о невыезде.