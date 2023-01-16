«Известия»: доля компенсаций в виде ремонта по полисам ОСАГО упала почти до 0%

Уровень компенсаций в виде ремонта по полисам ОСАГО достиг почти 0%. Проблему предлагается решить с помощью параллельного импорта.

В России уровень компенсаций в виде ремонта по полисам ОСАГО достиг почти нулевой отметки. Об этом со ссылкой на союз страховщиков и Банк России написали «Известия».

Причиной стал дефицит автозапчастей и увеличение срока ремонта машин. Страховые компании практически перестали делать ремонт автомобилей по ОСАГО. В начале 2022 года доля таких компенсация была равна 9-11%. К концу года показатель снизился почти до 0%.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) пояснили, что проблема решится, если наладить параллельный импорт. При этом нужно увеличить максимальный срок ремонта по ОСАГО до 60 дней (сейчас 30) и использовать запчасти, которые были в употреблении и не повлияют на безопасность.

Вам будет интересно В России пройдет денежная реформа ЦБ РФ начнет выпуск новых купюр. Реформа будет проведена до 2024 года. В России будут изготавливать новые купюры номиналом 50, 100,... 08.01.2023 2250

В Банке России идея не нашла поддержки. Там пояснили, что при увеличении срока ремонта автовладелец может на длительное время остаться без транспортного средства, а использование деталей бывших в употреблении снизит уровень безопасности на дорогах.