Реконструкторы воссоздали под Кировском прорыв блокады Ленинграда — фото

В минувшее воскресенье, 15 января, в Кировсом районе Ленобласти около 100 реконструкторов воссоздали один из эпизодов прорыва блокады Ленинграда под условным названием «Штурм высокого берега и укреплений».

Мероприятие, приуроченное к 80-летию проведения операции «Искра» и прорыва блокады Ленинграда, состоялось у деревни Дусьево. По легенде реконструкции, советские войска должны были сбросить немецкие подразделения, которые укрепились на левом берегу Невы.

Фото: Дорога жизни/ВКонтакте