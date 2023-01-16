Больше сотни собак пропали во время прогулки

В первые дни новогодних праздников четвероногие питомцы потерялись, испугавшись салюта.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, зоозащитники и волонтеры бьют тревогу. По всему городу во время новогодних гуляний потерялись больше сотни собак. Перепуганные от залпов салюта животные бросались прочь от своих хозяев.

Поиски пропавших питомцев продолжаются по сей день. Группы «потеряшек» в социальных сетях просто разрывались от объявлений, поисковые команды сбились с ног. В первые дни удалось отыскать большое число пропавших, благодаря слаженной работе волонтеров. Но есть случаи, когда поиск дается нелегко.

Напуганная собака может несколько дней не выходить из укрытия к людям. Когда она появится важно, чтобы весь район был обклеен объявлениями. Чтобы каждый знал — здесь потерялась собака.

Ранее стало известно, что более сотни человек в новогодние выходные попало в больницу, перебрав с алкоголем.