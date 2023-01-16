Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия могут стать безвизовыми для россиян

Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов рассказал, что несколько стран могут стать безвизовыми для россиян.
Речь идёт о Мексике, Малайзии, Омане, Саудовской Аравии, Бахрейне, Карибах и других государствах.
— Соответствующие договорённости прорабатываются также с Кувейтом и Замбией, — рассказал в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.
Он добавил, что с Гонконгом идут переговоры по увеличению срока безвизового пребывания граждан в два раза: с 14 до 30 дней.
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Дипломат напомнил, что на сегодня граждане более чем 60 стран могут въезжать в Россию по обычным паспортам, не оформляя визу.
1 ноября 2022 года Владимир Путин поручил подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев без принципа взаимности.