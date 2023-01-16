Многодетного отца-педофила Андрея Бовта из Химози отправили на принудительное лечение

Гатчинский районный суд освободил от уголовной ответственности Андрея Бовта, которому следствие вменяло набор статей от незаконного хранения оружия до изнасилования несовершеннолетней дочери.

Судья посчитал, что мужчина совершал преступления, будучи в неадекватном состоянии. Свою вину мужчина решительно отрицал. По решению суда подсудимый отправлен на принудительное лечение к психиатрам, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, громкая история с семейством Бовт произошла еще в конце 2019 года. Тогда в дом на улице Ополченцев в деревне Химози Гатчинского района нагрянули силовики. Внутри были найдены восемь детей и целый арсенал: автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое.

Также по версии следствия, в период времени с 2012 года по сентябрь 2019 года Андрей Бовт — глава семейства — неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь.

Во время заседания он сбежал из суда. Спустя несколько дней его удалось поймать. Мужчина прятался в валдайских лесах.