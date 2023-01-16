Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Автор: Анастасия Щербакова
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Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие. 

Об этом спасатели рассказали в своем ВК-сообществе 16 января.

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Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Так, в период с 9 по 15 января 2023 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались только 8 раз, в том числе:

  • к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 2 раза (спасен 1 человек, погибло 3 человека).
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