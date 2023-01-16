Ленобласть активными темпами догазифицируется

При этом программу планируется распространить на новые субъекты России.

По словам зампредседателя Совета безопасности России, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева основные задачи проекта догазификации, поставленные в 2022 году, были выполнены.

— Рост темпов строительства газовой инфраструктуры в три раза выше, чем в 2021 году. Главное, что сейчас необходимо, – добиваться, чтобы тысячи и тысячи домохозяйств смогли воспользоваться этим как можно быстрее. И требуется распространить действие программы на новые регионы. Газификация домов значительно повысит качество жизни людей, — отметил Медведев.

В будущем планируется, что «Единая Россия» сохранит темпы догазификации в регионах и распространит эту программу на новые российские субъекты.

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В рамках совещания на тему социальной газификации, прошедшем в Ленобласти, заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Рытов отметил, что ль жителей региона поступило уже более 22 тысяч заявок, заключено почти 20 тысяч договоров. В тоже время более чем по 8000 договоров работы уже выполнены — к земельным участкам жителей во всех районах региона бесплатно подведены газопроводы. На это выделяются субсидии из областного бюджета.