Ленобласть активными темпами догазифицируется

При этом программу планируется распространить на новые субъекты России.
По словам зампредседателя Совета безопасности России, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева основные задачи проекта догазификации, поставленные в 2022 году, были выполнены.
В будущем планируется, что «Единая Россия» сохранит темпы догазификации в регионах и распространит эту программу на новые российские субъекты.
В рамках совещания на тему социальной газификации, прошедшем в Ленобласти, заместитель секретаря регионального отделения партии, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Рытов отметил, что ль жителей региона поступило уже более 22 тысяч заявок, заключено почти 20 тысяч договоров. В тоже время более чем по 8000 договоров работы уже выполнены — к земельным участкам жителей во всех районах региона бесплатно подведены газопроводы. На это выделяются субсидии из областного бюджета.