Россиянам объяснили, как формируется стаж при уходе за ребенком

Не многие знают, но уход за ребенком до полутора лет дает россиянам право на стаж для назначения пенсии, а также пенсионные коэффициенты.
Об этом рассказали Госуслуги. Порядок начисления стажа при уходе за ребенком следующий:
- 1 год ухода равен 1 году нестрахового периода для назначения пенсии
Максимум за всех детей — 6 лет;
- до или после нестрахового периода должен быть период с уплатой страховых взносов.
Пенсионные коэффициенты за год ухода:
- первый ребенок — 1,8;
- второй ребенок — 3,6;
- третий или четвертый ребенок — 5,4;
- третий или четвертый ребенок — 5,4.
Если родители работали в этот период, они могут выбрать, какой пенсионный коэффициент учесть для пенсии: за трудовой стаж или уход за ребенком.
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16.01.2023 26