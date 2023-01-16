Россиянам объяснили, как формируется стаж при уходе за ребенком

Автор: Анастасия Щербакова
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Не многие знают, но уход за ребенком до полутора лет дает россиянам право на стаж для назначения пенсии, а также пенсионные коэффициенты.

Об этом рассказали Госуслуги. Порядок начисления стажа при уходе за ребенком следующий:

  • 1 год ухода равен 1 году нестрахового периода для назначения пенсии
    Максимум за всех детей — 6 лет;
  • до или после нестрахового периода должен быть период с уплатой страховых взносов.

Пенсионные коэффициенты за год ухода:

  • первый ребенок — 1,8;
  • второй ребенок — 3,6;
  • третий или четвертый ребенок — 5,4;
  • третий или четвертый ребенок — 5,4.

Если родители работали в этот период, они могут выбрать, какой пенсионный коэффициент учесть для пенсии: за трудовой стаж или уход за ребенком.

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16.01.2023 26
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