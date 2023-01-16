Россиянам объяснили, как формируется стаж при уходе за ребенком

Не многие знают, но уход за ребенком до полутора лет дает россиянам право на стаж для назначения пенсии, а также пенсионные коэффициенты.

Об этом рассказали Госуслуги. Порядок начисления стажа при уходе за ребенком следующий:

1 год ухода равен 1 году нестрахового периода для назначения пенсии

Максимум за всех детей — 6 лет;

Максимум за всех детей — 6 лет; до или после нестрахового периода должен быть период с уплатой страховых взносов.

Пенсионные коэффициенты за год ухода:

первый ребенок — 1,8;

второй ребенок — 3,6;

третий или четвертый ребенок — 5,4;

третий или четвертый ребенок — 5,4.

Если родители работали в этот период, они могут выбрать, какой пенсионный коэффициент учесть для пенсии: за трудовой стаж или уход за ребенком.