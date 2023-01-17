На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 17 января при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 629,630,634,670,672,673 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 84, 57, тр.р 122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия;
- км т.р 40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00,все съезды, замена СБО;
- км 36 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманск левая сторона с 08:00 до 19:00, замена СБО.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 110,130,147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
Вам будет интересно
Новые ПДД, знаки и разметка, пошлины при оформлении автотюнинга и внесении изменений в конструкцию машин — все это и многое...
01.01.2023 317
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480,485,499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонта а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия»:
- км 55-64 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
- км 52-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт дорожных знаков;
- км 23-22, км 18-9 ограничение скорости движения в сторону СПб. с 08:00 до 20:00, ямочный ремонт;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных буферов от снега;
- км 73-79 ограничение скорости движения в сторону СПб. с 08:00 до 20:00, ямочный ремонт;
- км 2-17, км 28-43 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ЭПРА и ламп ДНаТ ( поочерёдно).