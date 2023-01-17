«Газель» и иномарка столкнулись лоб в лоб на трассе под Бокситогорском, есть погибший

Смертельное ДТП произошло вечером 16 января на 356-м километре трассы «Вологда — Новая Ладога» в Бокситогорском районе Ленобласти.
По предварительным данным, 38-летний водитель «Газель Соболь» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Corolla под управлением 32-летнего мужчины.
На месте ДТП от полученных травм скончалась пассажирка иномарки. Ее водителя, еще одну пассажирку госпитализировали с травмами средней тяжести. Подростка после оказания необходимой помощи отпустили лечиться амбулаторно. В «Газели» никто не пострадал.
Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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