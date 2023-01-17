Камеры «Лахта Центра» показали, как менялась погода в первые две недели января

Автор: Гузель Галимова
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Новый 2023 год в Петербурге начался с довольно переменчивой погодой – город прошел путь от рождественских морозов до мартовского дождя.

Камеры «Лахта Центра» запечатлели все погодные перепады за первые две недели января.

Видео: vk.com/lakhtacenter

Погода продолжит удивлять температурными качелями. Сегодня, 17 января, в Ленобласти ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха в течение суток -3…+2°C.

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10.01.2023 275
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