Новый 2023 год в Петербурге начался с довольно переменчивой погодой – город прошел путь от рождественских морозов до мартовского дождя.

Камеры «Лахта Центра» запечатлели все погодные перепады за первые две недели января.

Видео: vk.com/lakhtacenter

Погода продолжит удивлять температурными качелями. Сегодня, 17 января, в Ленобласти ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха в течение суток -3…+2°C.