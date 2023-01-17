В России зафиксирован рост спроса на специалистов по воинскому учету — СМИ

В России наблюдается рост числа вакансий специалистов по воинскому учету, пишет РБК со ссылкой на компанию HeadHunter и сервис Superjob.
Всего вакансий по этой специальностей насчитывается менее 1% от общего числа. За весь 2021 год их было опубликовано всего 145. После начала СВО их число увеличилось до 186 (по состоянию до 20 сентября). С 21 сентября — тогда в России началась частичная мобилизация — и до конца года появилось 500 подобных предложений.
В среднем таким специалистам предлагают 70–80 тыс. руб.
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