В России зафиксирован рост спроса на специалистов по воинскому учету — СМИ

В России наблюдается рост числа вакансий специалистов по воинскому учету, пишет РБК со ссылкой на компанию HeadHunter и сервис Superjob.

Всего вакансий по этой специальностей насчитывается менее 1% от общего числа. За весь 2021 год их было опубликовано всего 145. После начала СВО их число увеличилось до 186 (по состоянию до 20 сентября). С 21 сентября — тогда в России началась частичная мобилизация — и до конца года появилось 500 подобных предложений.

В среднем таким специалистам предлагают 70–80 тыс. руб.