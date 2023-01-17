Российские производители йогуртов столкнулись с проблемами из-за санкций

В России на фоне санкций производители йогуртов меняют состав и консистенцию продукта.
Российские производители йогуртов жалуются на нехватку сырья из-за западных санкций, пишет «Коммерсант».
По его данным, за три квартала минувшего года из-за уменьшения спроса выпуск кисломолочного продукта снизился. Также производители опасаются нехватки пищевых модифицированных крахмалов, использующихся в пудингах и йогуртах как загустители.
Эксперты отметили, что в настоящее время проблема с нехваткой сырья решается с помощью изменения рецептур и повышения себестоимости.
Источник среди производителей молочных продуктов поведал изданию, что загустители в основном импортировались из стран Запада, и их поставки встали из-за ограничений, введенных из-за событий на Украине.
Он добавил, что ситуация с сырьем грозит сокращением производства десертов и йогуртов, поскольку в РФ таких крахмалов выпускается недостаточно, а найти замену в других государствах сложно.
Другой источник уверен, что для некоторых продуктов проблема с ингредиентами стоит острее, однако для большинства получится подобрать альтернативы.