В Ленобласти сохранили выплаты для добровольцев, участвующих в СВО

«Губернаторская выплата» для добровольцев из Ленобласти, отправляющихся на спецоперацию, будет сохранена в первом квартале 2023 года.

Соответствующее решение принял Александр Дрозденко.

Напомним, выплата является единовременной и составляет 200 тысяч рублей. Ее предоставляют на основе сведений, полученных из реестров военкоматов. «Губернаторская выплата» в регионе была введена в сентябре 2022 года.