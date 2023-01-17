В Ленобласти сохранили выплаты для добровольцев, участвующих в СВО

«Губернаторская выплата» для добровольцев из Ленобласти, отправляющихся на спецоперацию, будет сохранена в первом квартале 2023 года.
Соответствующее решение принял Александр Дрозденко.
Напомним, выплата является единовременной и составляет 200 тысяч рублей. Ее предоставляют на основе сведений, полученных из реестров военкоматов. «Губернаторская выплата» в регионе была введена в сентябре 2022 года.
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08.12.2022 825