Отпуск-2023: сколько делают шенген в России и какие страны выдают мультивизы

Наиболее лояльными в выдаче шенгенских виз россиянам на длительный срок являются Италия и Франция.

По данным АТОР, некоторые европейские страны продолжают оформлять шенгенские визы россиянам, несмотря на ужесточение условий въезда на территорию Евросоюза. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам замглавы МИД России Евгения Иванова, официально запретили въезд россиянам в туристических целях только шесть стран – это Латвия, Литва, Эстония, Польша, Финляндия и Чехия. Кроме того, ряд других европейских стран выдвинули практически невыполнимые условия для получения многократной визы.

Помимо этого, увеличился до 80 евро консульский сбор и до 45 дней – срок рассмотрения заявления на получение визы.

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Как заявили опрошенные АТОР туроператоры, для оформления шенгена в Москве потребуется до трех недель. На сегодняшний день продолжают принимать документы у россиян и оформляют, как правило, краткосрочные визы Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Венгрия, Словения, Швейцария.