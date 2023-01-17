Более 58 миллионов рублей по просроченным платежам петербуржцы оплатили без штрафных пени

«Водоканал Санкт-Петербурга» провел специальную акцию для жителей города.

Петербуржцы погасили задолженность, по которой могли быть начислены пени, в размере 58,1 млн рублей — сообщает piter.tv.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» провел стимулирующую акцию «В Новый год без долгов». Условием акции являлось то, что петербуржцы и жители Ленинградской области в декабре 2022 года могли оплатить долги за коммунальные услуги без начисления штрафных пени.

В акции могли принять участие потребители коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению. УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК в акции не участвовали.

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