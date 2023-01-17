Жители Херсона могут оформить положенные им выплаты и льготы в МФЦ Ленобласти

МФЦ принимает заявления о мерах социальной поддержки от жителей Херсона, экстренно покинувших свой город и часть Херсонской области.

По соглашению с Фондом развития территорий те, кто принял решение остаться в 47 регионе, могут рассчитывать на целевые денежные выплаты на приобретение жилья, которые будут осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Для получения выплат необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи, а также подтвердить факт проживания в Херсоне до 13 октября 2022 года. На сайте МФЦ можно ознакомиться с деталями услуги.

Более подробную информацию о комплекте документов, записи на прием и формах заявлений можно получить на федеральной «горячей линии»: 8-800-100-74-59.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: оформить прописку, подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС, оформить визы, удостоверения детям войны и выплаты блокадникам, а также оформить аналог «формы № 9», заказать перевод документов, оформить новое единое пособие на детей, распечатать и заверить документы из Госуслуг.