После избиения школьницы на Заневском проспекте в Петербурге завели уголовное дело

Александр Бастрыкин лично распорядился наказать преступника.

Уголовное дело завели по поручению Бастрыкина после избиения школьницы на Заневском проспекте в Петербурге — сообщают «Невские Новости».

Следственный комитет Петербурга завел по поручению главы Следкома Александра Бастрыкина уголовное дело по статье «Истязание».

34-летний петербуржец попал под подозрение в деле об избиении дочери своей сожительницы. Инцидент произошел 15 января на Заневском проспекте. Будучи пьяным, мужчина несколько раз ударил металлической палкой девочку-подростка.

Травмы оказались незначительными и девочка быстро вернулась домой. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, где ожидает избрания меры пресечения.

Ранее стало известно, что суд арестовал жителя Киришей, зарезавшего двухлетнего сына.