Почти четыре тысячи спортсменов выйдут на «Дорогу жизни»

Гонка – для героев, фан-зоны ― для болельщиков: 29 января во Всеволожском районе на Дороге жизни пройдет традиционный марафон

Участниками забега в этом году изъявили желание стать 3,8 тысяч человек ― профессионалов и легкоатлетов-любителей. На самую большую дистанцию, 42,2 км, заявилось 1,8 тысяч человек, еще 2 тысячи ― на 1 и 5 км и 5 км скандинавской ходьбой.

Для болельщиков подготовлены несколько специальных точек поддержки атлетов марафона и полевая кухня, которая будет находиться у мемориального комплекса «Цветок жизни», а для всех спортсменов по маршруту дистанций будут установлены точки приема питания.

В день марафона временно изменится схема движения транспорта с 6 часов утра до 19 часов вечера. Ограничения движения транспорта будут действовать с 7:30 до 18:00 на всем протяжении трассы «Петербург — Морье» от Северной Столицы до Ладожского озера.

По традиции, мероприятие начнется с возложения цветов и венков к мемориалу «Разорванное кольцо». Зимний пробег проходит в Ленобласти с 1970 года. Марафон «Дорога жизни» проходит в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Напомним, что музей «Кобона: Дорога жизни» запустил виртуальный тур. У посетителей есть возможность рассмотреть отдельные экспонаты и узнать их историю. Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» предлагает видео-рассказы о заповеднике, создании Диорамы и Панорамы, а также хроники о событиях Великой Отечественной войны.