К Земле приближается комета

Комета C/2022 E3 (ZTF), открытая в марте 2022 года, приблизится на минимальное расстояние к Земле 1 февраля 2023 года. Увидеть ее можно будет невооруженным глазом.

В момент максимального приближения к Земле комета будет в 100 раз дальше от нашей планеты, чем Луна, передает ТАСС. По данным ученых, космический объект приблизится к планете на 42 млн км.

Название кометы C/2022 E3 (ZTF) расшифровывается как Zwicky transient facility — установка для обнаружения транзиентных объектов имени Цвикки. Сейчас ее можно наблюдать на предрассветном небе в виде бледного размытого пятнышка и при помощи телескопа, уточнили астрономы.