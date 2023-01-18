Ильин перечислил основания для увольнения с военной службы по мобилизации

Вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин во время прямого эфира на «ЛенТВ24» рассказал, по каким причинам мобилизованные граждане могут быть уволены со службы.

Ильин напомнил об указе президента РФ Владимира Путина, согласно которому увольнение с военной службы возможно:

по достижении предельного возраста пребывания на службе;

по состоянию здоровья;

в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

«Это весь исчерпывающий список. Больше никаких оснований нет», — заявил Михаил Ильин.