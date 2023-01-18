Рецидивист ударил по голове пенсионера ради 1,5 тысяч рублей в Сланцевском районе

По информации ivbg.ru, под стражу на два месяца заключен мужчина, обвиняемый в грабеже с применением насилия в отношении 77-летнего пенсионера в Сланцевском районе.

Днем 14 января в квартире дома в деревне Старополье ныне задержанный кулаком ударил по голове пожилого мужчину, после чего вытащил из кармана его одежды 1500 рублей. Украденные деньги он потратил.

Известно, что в прошлом у подозреваемого несколько судимостей.