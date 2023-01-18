Агрессор расскажет суду, как зарезал пару в День святого Валентина в Выборгском районе

По информации ivbg.ru, в суд ушло дело о двойном убийстве в Выборгском районе Ленинградской области. В 2022 году, в День всех влюбленных, от ножа погибли молодая женщина и ее друг. В нападении обвиняют их старшего товарища.

В СК Ленобласти сообщили ivbg.ru, что завершено расследование уголовного дела об убийстве 25-летнего мужчины и его 28-летней подруги в Каменногорске.

По версии следствия, в ночь на 14 февраля 2022 года они вместе с 52-летним знакомым выпивали спиртное. Возникла ссора, старший мужчина несколько раз ударил ножом оппонента. Затем зарезал девушку-свидетеля. На ее теле обнаружены следы от 10 ударов.

Уголовное дело направлено в Ленинградский областной суд для рассмотрения по существу.