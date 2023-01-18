Житель блокадного Ленинграда и Ленобласти рассказал Путину о работе созданного им музея 

Автор: Сергей Агутин
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Житель блокадного Ленинграда, создатель работающего при поддержке Ленобласти народного передвижного музея «Вещи блокадного Ленинграда» Валерий Семенович Исаков поучаствовал во встрече с Владимиром Путиным, организованной 18 января в честь юбилея прорыва блокады.

Валерий Семенович рассказал о десятилетнем опыте работы музея с учащимися школ и колледжей, о значимости «университетов третьего возраста» в Ленинградской области по работе с молодежью, благодаря чему пожилые люди чувствуют свою нужность и интерес к жизни. А также предложил включить в школьную программу произведения классиков советской литературы, формирующие патриотизм.

Владимир Путин поддержал инициативу и предложение Валерия Семеновича. В подарок от музея президент получил копии музейных экспонатов: пропуск на время воздушной тревоги и блокадную карточку на хлеб.

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18.01.2023 23
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