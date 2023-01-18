Обвиняемый в съемке голых детей в душевой бассейна мужчина пойдет под суд

Арест произошел после случая на улице Передовиков в Красногвардейском районе.

Мужчина вел скрытую съемку полностью обнаженных мальчиков на мобильный телефон — сообщают «Невские новости».

Красногвардейский районный суд арестовал 40-летнего петербуржца по обвинению в изготовлении детской порнографии.

Мужчину, который вел съемку, задержали после обращения в полицию отца 13-летнего мальчика. Вечером 16 января после занятий родитель вместе с сыном отправился в раздевалку, чтобы принять душ.

По словам заявителя, когда преступник понял, что его заметили, то заперся в одной из душевых кабинок и попытался уничтожить улики.

Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее стало известно, что агрессор расскажет суду, как зарезал пару в День святого Валентина в Выборгском районе.