В честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда в Кировске устроили лазерное шоу

Свето-музыкальное представление увидели жители Кировского района Ленобласти.

Как сообщает “47 NEWS”, вечером 18 января на здании ДК в Кировске в честь Дня прорыва блокады Ленинграда продемонстрировали кадры сражений и разрушенные войной здания.

Важно заметить, что в честь памятной даты глава государства Владимир Путин посетил Кировск. Он побывал на мемориале “Рубежный камень”, где принял участие в возложении цветов.

Ранее стало известно, что житель блокадного Ленинграда и Ленобласти рассказал Путину о работе созданного им музея.