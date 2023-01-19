В Петербурге прогремел салют в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда

У стен Петропавловской крепости Петербурга прогремел салют в честь празднования 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда.
Залпы салюта раздались из 12 пушек Д-44 и батареи фейерверочных установок на Большом пляже Петропавловской крепости.
Видео: Известия
В этот же день Петербург посетил Владимир Путин. Президент встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленобласти и венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.
Вам будет интересно
Министерство обороны РФ в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда опубликовало в своем тг-канале архивные документы о стратегической операции «Искра»...
18.01.2023 89