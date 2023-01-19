В Петербурге прогремел салют в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Автор: Гузель Галимова
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У стен Петропавловской крепости Петербурга прогремел салют в честь празднования 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда.

Залпы салюта раздались из 12 пушек Д-44 и батареи фейерверочных установок на Большом пляже Петропавловской крепости.

Видео: Известия

В этот же день Петербург посетил Владимир Путин. Президент встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленобласти и венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

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