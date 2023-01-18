Минобороны опубликовало архивные документы о прорыве блокады Ленинграда

Автор: Гузель Галимова
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Министерство обороны РФ в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда опубликовало в своем тг-канале архивные документы о стратегической операции «Искра» из фондов Центрального архива ведомства.

В частности, опубликован приказ от 8 декабря 1942 года, в котором ставится задача по прорыву блокады Ленинграда, приказ о наступлении от 11 января 1943, схема расположения войск противника.

Минобороны опубликовало архивные документы о прорыве блокады Ленинграда Прорыв блокады Ленинграда, Операция "Искра", Министерство обороны, Блокада Ленинграда
Минобороны опубликовало архивные документы о прорыве блокады Ленинграда Прорыв блокады Ленинграда, Операция "Искра", Министерство обороны, Блокада Ленинграда
Минобороны опубликовало архивные документы о прорыве блокады Ленинграда Прорыв блокады Ленинграда, Операция "Искра", Министерство обороны, Блокада Ленинграда
Минобороны опубликовало архивные документы о прорыве блокады Ленинграда Прорыв блокады Ленинграда, Операция "Искра", Министерство обороны, Блокада Ленинграда
Минобороны опубликовало архивные документы о прорыве блокады Ленинграда Прорыв блокады Ленинграда, Операция "Искра", Министерство обороны, Блокада Ленинграда
Фото: Минобороны РФ

18 января 1943 года состоялась первая встреча подразделений Ленинградского и Волховского фронтов в рамках наступательной операции «Искра», спланированной для прорыва блокады Ленинграда. Ее окончание позволило войскам советской армии прорвать блокаду города и ликвидировать угрозу соединения немецких и финских войск.

В ходе операции «Искра» с 12 по 18 января 1943 года были ликвидированы свыше 13 тысяч немецко-фашистских захватчиков. Около 19 тысяч воинов Ленинградского и Волховского фронтов, а также Балтийского флота была награждены орденами и медалями за проявленные героизм, смелость и мужество.

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Минобороны опубликовало архивные документы о прорыве блокады Ленинграда Прорыв блокады Ленинграда, Операция "Искра", Министерство обороны, Блокада Ленинграда
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