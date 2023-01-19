Один человек погиб и пятеро пострадали в массовом ДТП на Гостилицком шоссе

Автор: Гузель Галимова
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Поздно вечером 18 января на Гостилицком шоссе произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей.

На изгибе дороги рядом с мемориалом «Январский гром» лесовоз Volvo не вписался в поворот и столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, а затем — с легковушкой Skoda. После этого фура опрокинулась на бок, бревна рассыпались по дороге.

По предварительной информации, погиб водитель микроавтобуса. Женщина-водитель Skoda оказалась зажата в автомобиле, спасатели деблокировали ее. Известно еще и четырех пострадавших, пишет 78.ru. Детали произошедшего уточняются.

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17.01.2023 96
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