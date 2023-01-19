Жителей Ленобласти предупредили о скором появлении на дорогах и в сугробах мертвецки «пьяных» птиц.

Птицы могут казаться мертвыми, но это не так. Они находятся в состоянии опьянения из-за ягод, у которой из-за оттепели начался процесс брожения.

Орнитологи региона убедительно просят жителей не забирать таких птиц домой. Лучше всего положить «пьяную» птицу на ветку повыше, чтобы до нее не добрались бродячие псы и коты.