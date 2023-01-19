На дорогах Петербурга и Ленобласти выявили почти 250 нетрезвых водителей

В регионе прошли рейды по поимке пьяных автомобилистов.

Как передает «Петербургская полиция» в Телеграм, в ходе недавних рейдов в Петербурге и Ленобласти инспекторы поймали на дорогах порядка 250 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Большинство из них привлечено к административной ответственности. Исключение составили 21 любитель нетрезвой езды. В отношении них возбудили уголовные дела, так как они повторно попались пьяными за рулем и ранее были лишены права управления автомобилем, — передают в ведомстве.