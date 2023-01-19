НКО и индивидуальные предприниматели смогут теперь переобучать безработных в Ленобласти

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

Согласно подписанному постановлению расширяются возможности социального заказа в части образовательных программ. Из областного бюджета теперь будут выделяться субсидии НКО или ИП, у которых есть соответствующие лицензии. Также они должны быть включены в реестр участников социальной программы.

«На современном быстро меняющемся рынке труда важно так же быстро иметь возможность получить новую специальность и профессиональные знания, чтобы процесс поиска работы и трудоустройства не затягивались», ― прокомментировала председатель комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.