Через Неву хотят перекинуть новый мост

Строительство Большого Смоленского моста начнется в конце года.

Петербургские власти обещают приступить к строительству в конце текущего года — сообщает «Мойка78».

Проект нового Большого Смоленского моста через Неву практически готов. Строительные работы планируют начать в конце 2023 года. Новый мост будет разводным.

Его строительство станет частью возведения внутреннего кольца будущей магистрали, которая соединит север и юг Петербурга. Город рассчитывает, что переправа позволит развить транспортное сообщение по обе стороны Невы.

Ранее стало известно, что в Северной столице построят новые заводы по обработке мусора и полигоны с отходами.