Возможный запрет вейпов: почему хотят ввести и какие меры рассматриваются?

18 января председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента, а именно комитету по охране здоровья, комитету по делам молодежи и комитету по вопросам просвещения, разработать предложения по возможному запрету вейпов на территории РФ.
В чем суть проблемы?
По словам Володина, вейпинг напрямую влияет на здоровье россиян. Поручение было вынесено на основе неэффективных норм, введенных ранее. К ним отнесится и предоставление регионам России полномочий для регулирования проблемы.
В Роспотребнадзоре заявили, что поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения.
Отметим, что в 2020 году продажа вейпов лицам, не достигшим 18-летнего возраста, была запрещена. Но, как отметил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, подростки продолжают «парить» в любых доступных для этого местах в формате «нон-стоп».
Вопрос о введения полного запрета на вейпы и электронные сигареты поднимался в 2022 году. Минпромторг идею не поддержал, пояснив, что подобные действия приведут к созданию чёрного рынка. По мнению представителей , упор необходимо делать на нелегальный оборот никотиносодержащей продукции.
Что планируют сделать?
На нынешнем этапе идет формирование рабочей группы по поставленному вопросу: что необходимо предпринять, чтобы сократить вред от курения вейпов в обществе. Опасение в основном вызывают школьники, которые пристрастились к электронным устройствам для курения, поэтому инициатива с ограничением будет направлена в основном на подростков. Продвижение планируется постепенное, но целенаправленное. Координация работы сейчас поручена вице-спикеру Госдумы Петру Толстому.
Среди обсуждаем мер можно выделить несколько основных:
- Приравнивание вейпинга к табакокурения, чтобы продвигать общую систему ограничений в массы;
- Введение запрета на продажу комплектующих для вейпов несовершеннолетних, чтобы полностью устранить взаимодействие школьников с вейп-продуктами и самим процессом;
- Обеспечение надлежащего контроля за импортом вейп-продукции;
- Запретить рекламу вейпов для уменьшения популяризации.
Чем опасен вейпинг?
Минздрав признал вейпы смертельно опасными, так как курение может привести к проблемам с мозгом и легочным патологиям. Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн озвучил, что вейпы также опасны, как и сигареты.
Среди опасностей вейпинга стоит выделить:
- возникновение зависимости из-за облегченного процесса курения за счет ароматизаторов;
- жалобы любителей этого вида курения на тяжесть в районе груди, появление аллергий и нагноений, а также головных болей, головокружений;
- резкие перемены настроения и боли в области живота;
- попадание во время в организм не только никотина, но и пропиленгликоля, глицерина и диацетила, влияние которых на легкие человека еще не изучено в полной мере;
- негативное влияние вейпов на эндокринную и половую системы;
- частички тяжелых металлов, поступающие в организм вместе с паром, и ароматизаторы, приводят к проблемам с гормональным балансом, что влияет на появление отклонений в развитии подростков и может стать причиной изменений в поведении;
- увеличившуюся нагрузку на сосуды, которая повышает риск возникновения онкологических заболеваний, инфарктов и инсультов.
Где уже запрещены вейпы?
Над проблемой вейпинга бьются не только в России, но и в других странах. Стадии ограничений разные:
- Страны, где можно использовать, но нельзя продавать:
- Антигуа и Барбуда;
- Аргентина;
- Австралия (есть запрет на хранение при отсутствии рецепта от врача);
- Бутан;
- Бразилия;
- Бруней-Даруссалам;
- Венесуэла (запрещено продавать, если нет документа, подтверждающего одобрение в роли медицинского препарата);
- Гонконг;
- Египет (возможны изменения в ближайшем будущем);
- Индия;
- Иран;
- Колумбия;
- Кувейт;
- Ливан;
- Макао (в декабря 2022 года ввели закон, запрещающий производство, распространение, продажу, импорт, экспорт и транспортировку в Макао и за его пределы всех продуктов для вейпинга. То есть личное использование становится невозможным, хоть и прямого запрета пока нет);
- Маврикий;
- Мексика;
- Непал;
- Оман;
- Панама;
- Сейшельские острова (ожидаются ужесточения);
- Суринам;
- США (продажа продуктов, не разрешенных FDA, запрещена. Несмотря на то, что ни один штат не запретил продажу вейп-продукции полностью, во многих введены ограничения на ароматизированные продукты или онлайн-продажи);
- Таиланд (помимо запрета на продажу, есть запрет на ввоз продукции);
- Тимор-Лешти;
- Турция (незаконно импортировать, но в стране существуют вейп-рынок и вейп-сообщество);
- Туркменистан;
- Уганда;
- Уругвай;
- Чили (исключение — разрешенные медицинские препараты);
- Шри-Ланка;
- Эфиопия;
- Ямайка (продажа запрещена, если нет медлицензии).
2. Государства, в законодательстве которых предусмотрена продажа продуктов, где нет никотина:
- Малайзия (запрещено продавать никотиносодержащие продукты, но черный рынок вейпинга процветает. В некоторых штатах действует запрет всех вейп-продуктов);
- Япония (незаконно продавать никотиносодержащие жидкости).
3. Страны с введённым полным запретом на курение и продажу:
- Восточный Тимор;
- Ватикан;
- Гамбия;
- Катар;
- Камбоджа;
- Лаосская Народно-Демократическая Республика (Лаос);
- Мьянма;
- Никарагуа;
- Северная Корея;
- Сингапур;
- Сирия.