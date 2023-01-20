Возможный запрет вейпов: почему хотят ввести и какие меры рассматриваются?

18 января председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента, а именно комитету по охране здоровья, комитету по делам молодежи и комитету по вопросам просвещения, разработать предложения по возможному запрету вейпов на территории РФ.

Вам будет интересно В Госдуму внесут законопроект о полном запрете вейпов В Госдуме подготовили законопроект о полном запрете продажи электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей. Поправки в закон «Об охране здоровья граждан... 20.01.2022 383

В чем суть проблемы?

По словам Володина, вейпинг напрямую влияет на здоровье россиян. Поручение было вынесено на основе неэффективных норм, введенных ранее. К ним отнесится и предоставление регионам России полномочий для регулирования проблемы.

«Та сфера, которой сейчас мы с вами коснулись, она носит особый характер. Это не предприятие по выпуску одежды, не завод, извините меня, по выпуску автомобилей. Это все сопряжено со здоровьем граждан», — отметил председатель Госдумы.

В Роспотребнадзоре заявили, что поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения.

Отметим, что в 2020 году продажа вейпов лицам, не достигшим 18-летнего возраста, была запрещена. Но, как отметил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, подростки продолжают «парить» в любых доступных для этого местах в формате «нон-стоп».

Вопрос о введения полного запрета на вейпы и электронные сигареты поднимался в 2022 году. Минпромторг идею не поддержал, пояснив, что подобные действия приведут к созданию чёрного рынка. По мнению представителей , упор необходимо делать на нелегальный оборот никотиносодержащей продукции.

Что планируют сделать?

На нынешнем этапе идет формирование рабочей группы по поставленному вопросу: что необходимо предпринять, чтобы сократить вред от курения вейпов в обществе. Опасение в основном вызывают школьники, которые пристрастились к электронным устройствам для курения, поэтому инициатива с ограничением будет направлена в основном на подростков. Продвижение планируется постепенное, но целенаправленное. Координация работы сейчас поручена вице-спикеру Госдумы Петру Толстому.

Среди обсуждаем мер можно выделить несколько основных:

Приравнивание вейпинга к табакокурения, чтобы продвигать общую систему ограничений в массы; Введение запрета на продажу комплектующих для вейпов несовершеннолетних, чтобы полностью устранить взаимодействие школьников с вейп-продуктами и самим процессом; Обеспечение надлежащего контроля за импортом вейп-продукции; Запретить рекламу вейпов для уменьшения популяризации.

Чем опасен вейпинг?

Минздрав признал вейпы смертельно опасными, так как курение может привести к проблемам с мозгом и легочным патологиям. Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн озвучил, что вейпы также опасны, как и сигареты.

Вам будет интересно В Петербурге погиб молодой человек, куривший вейп Улики, обнаруженные в комнате молодого человека, указывают на отравление. 10 января 2023 года в квартире дома на Новосмоленской набережной родители обнаружили... 12.01.2023 212

Среди опасностей вейпинга стоит выделить:

возникновение зависимости из-за облегченного процесса курения за счет ароматизаторов;

жалобы любителей этого вида курения на тяжесть в районе груди, появление аллергий и нагноений, а также головных болей, головокружений;

резкие перемены настроения и боли в области живота;

попадание во время в организм не только никотина, но и пропиленгликоля, глицерина и диацетила, влияние которых на легкие человека еще не изучено в полной мере;

негативное влияние вейпов на эндокринную и половую системы;

частички тяжелых металлов, поступающие в организм вместе с паром, и ароматизаторы, приводят к проблемам с гормональным балансом, что влияет на появление отклонений в развитии подростков и может стать причиной изменений в поведении;

увеличившуюся нагрузку на сосуды, которая повышает риск возникновения онкологических заболеваний, инфарктов и инсультов.

Где уже запрещены вейпы?

Над проблемой вейпинга бьются не только в России, но и в других странах. Стадии ограничений разные:

Страны, где можно использовать, но нельзя продавать:

Антигуа и Барбуда;

Аргентина;

Австралия (есть запрет на хранение при отсутствии рецепта от врача);

Бутан;

Бразилия;

Бруней-Даруссалам;

Венесуэла (запрещено продавать, если нет документа, подтверждающего одобрение в роли медицинского препарата);

Гонконг;

Египет (возможны изменения в ближайшем будущем);

Индия;

Иран;

Колумбия;

Кувейт;

Ливан;

Макао (в декабря 2022 года ввели закон, запрещающий производство, распространение, продажу, импорт, экспорт и транспортировку в Макао и за его пределы всех продуктов для вейпинга. То есть личное использование становится невозможным, хоть и прямого запрета пока нет);

Маврикий;

Мексика;

Непал;

Оман;

Панама;

Сейшельские острова (ожидаются ужесточения);

Суринам;

США (продажа продуктов, не разрешенных FDA, запрещена. Несмотря на то, что ни один штат не запретил продажу вейп-продукции полностью, во многих введены ограничения на ароматизированные продукты или онлайн-продажи);

Таиланд (помимо запрета на продажу, есть запрет на ввоз продукции);

Тимор-Лешти;

Турция (незаконно импортировать, но в стране существуют вейп-рынок и вейп-сообщество);

Туркменистан;

Уганда;

Уругвай;

Чили (исключение — разрешенные медицинские препараты);

Шри-Ланка;

Эфиопия;

Ямайка (продажа запрещена, если нет медлицензии).

2. Государства, в законодательстве которых предусмотрена продажа продуктов, где нет никотина:

Малайзия (запрещено продавать никотиносодержащие продукты, но черный рынок вейпинга процветает. В некоторых штатах действует запрет всех вейп-продуктов);

Япония (незаконно продавать никотиносодержащие жидкости).

3. Страны с введённым полным запретом на курение и продажу: